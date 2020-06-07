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السعودية: 3045 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا

منذ 15 دقيقة

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عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد, تسجيل 3045 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد، 101914.
كما أعلنت الوزارة عن 36 وفاة جديدة بالفيروس ليصل اجمالي عدد الوفيات بكورونا الى 712.
وبحسب التقرير اليومي للوزارة الذي المنشور على صفحتها الرسمية, تم تسجيل 1026 حالة تعاف جديدة من الفيروس ليبلغ اجمالي عدد المتعافين من المرض منذ بدء الجائحة 72817.
ووفقا للبيانات العالمية، فإن السعودية تحتل المركز الاول عربيا و 15عالميا بعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

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