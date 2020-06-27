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السعودية: 37 وفاة و3927 اصابة بكورونا

منذ ساعة واحدة
كورونا في السعودية

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عمان- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت, تسجيل 37 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس الى 1511, في حين تم تسجيل 3927 إصابة جديدة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن التقرير اليومي للوزارة، ان اجمالي عدد الاصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة ولغاية الآن بلغ 178504 منها 54865 ما تزال تتلقى الرعاية الطبية، في حين تم تسجيل 1657 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 122128.
بترا

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