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السعودية: 41 وفاة و3372 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة

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عمان– أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 41 وفاة و3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الاجمالي إلى 1428، والاصابات إلى 170639 حالة.
كما أعلنت الوزارة على موقعها الالكتروني، عن تعافي 5085 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 117882 حالة.
بترا

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