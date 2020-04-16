السعودية: 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان – أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 6380 .

وأوضح العبدالعالي في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لمستجدات فايروس كورونا، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وبالتالي ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 83 حالة، فيما ارتفع تسجيل حالات التعافي بـ59 حالة إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 990 حالة.(بترا)