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السعودية: 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 19 دقيقة
كورونا في السعودية

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عمان – أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 6380 .
وأوضح العبدالعالي في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لمستجدات فايروس كورونا، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وبالتالي ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 83 حالة، فيما ارتفع تسجيل حالات التعافي بـ59 حالة إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 990 حالة.(بترا)

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