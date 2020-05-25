السعودية: 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان – اعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تسجيل 2235 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد الاصابات في السعودية الى 74795 اصابة، فيما تم تسجيل 9 وفيات جديدة، وبذلك يصل اجمالي وفيات كورونا في السعودية 399 وفاة.

وأشارت البيانات التي اوردتها الوزارة على موقعها الرسمي شفاء 2148 شخصا جديدا من الفيروس ليصبح اجمالي عدد الحالات التي شفيت من المرض 45 الفا و668 حالة.(بترا)