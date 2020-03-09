السعودي: إجراءات وقائية بمصانع شرق عمان الصناعية

عمان-الغد- أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد السعودي، أن مصانع المنطقة اتخذت إجراءات تنفيذية لحماية العاملين لديها من فيروس كورونا والمحافظة على بيئة عمل صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

وبين السعودي، خلال ورشة توعية نظمتها الجمعية اليوم الاثنين بمقرها، حول فيروس كورونا المستجد، أن مصانع شرق عمان لن تألو جهدا في توفير بيئة عمل آمنة ونظيفة تمنع انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن صحة العاملين وجودة المنتجات أولوية لديها.

ودعا السعودي، خلال الورشة التي حاضر فيها مدير عام الغذاء السابق بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الخريشا، المصانع والمنشآت العاملة بالمنطقة للتقيد بالإرشادات والنصائح والتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة للمحافظة على سلامة العاملين.

وتضم منطقة شرق عمان الصناعية ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، فيما يبلغ عدد المنشآت العاملة فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 26 ألف فرصة عمل للأردنيين.

وقدم الدكتور الخريشا مجموعة نصائح لأصحاب المنشآت الصناعية حول طرق منع انتشار فيروس كورونا الذي الحق خسائر كبيرة بالأرواح والاقتصاد العالمي يصعب حصرها حاليا.

ولفت إلى أن سرعة انتشار الفيروس سببت ارباكا للجهات والمنظمات الصحية الدولية لجهة قدرتها على الاستجابة والتفاعل مع الوباء بالإضافة إلى قلة المعلومات المتاحة حوله وعدم وجود علاجات متاحة له.

وأكد الخريشا ضرورة إشراف ادارة المصانع مباشرة على العاملين وتسهيل التواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم ووضعهم الصحي العام وتقسيم فترة الاستراحة للعاملين بحيث يتم الحد من التجمعات.

ودعا المنشآت الصناعية إلى وضع لوحات إرشادية تحث على غسل وتنظيف الأيدي باستمرار وتعقيم الأسطح باستمرار لوقاية العاملين وحمايتهم وتسهيل حصولهم على الإجازات الطبية لمن يشكو من أعراض مرتبطة بالفيروس.

وأكد الخريشا ضرورة فصل البيئة الداخلية عن الخارجية للحد من الاختلاط غير الضروري بين العاملين في المنشاة والآخرين من خارجها، والفصل بين الأقسام بداخل المنشاة الصناعية للحد من الاتصال غير المبرر.