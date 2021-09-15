السعودي الحربي يدير مباراة السلط والوحدات

عمان – يتجه اتحاد كرة القدم، للاستعانة بطاقم حكام سعودي، لإدارة مباراة فريقي السلط والوحدات، التي تقام يوم غد الخميس، على ستاد الأمير الحسين في السلط، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين.

وتفيد المعلومات أن اتحاد الكرة، خاطب نظيره السعودي، حيث حصل على الموافقة، بانتظار وصول الحكام اليوم الأربعاء، تمهيدا لإدارة المباراة يوم غد.

ويتوقع أن يتولى الحكم السعودي سلطان الحربي، مهمة حكم الساحة في المباراة التي تشكل منعطفا مهما للفريقين، في طريق المنافسة على لقب الدوري.

ويأتي الاستعانة بطاقم حكام خارجي، بناء على طلب من نادي الوحدات، الذي استنفذ حقه بطلب حكام أجانب في المباريات المقبلة، بعد أن استعان بثلاث طواقم أجنبية، خلال الموسم الكروي الحالي، وهو الحد الأعلى المسموح به لكل ناد.

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