السعودي بن سعيدان والإمارتي البلوشي بطلا باها الأردن الدولي والأردنيان أبو عيشة والقبطي يحرزان المركز الثاني

أيمن وجيه الخطيب

العقبة – اختتمت اليوم السبت في مدينة العقبة منافسات باها الأردن الدولي – الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوي – باها ، وباها الأردن – الجولة الثانية من بطولة الدرجات النارية الصحراوية – فيم ، وباها الأردن الوطني، واستطاع السائق السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه الروسي أليكسي كوزميتش على متن ميني “جون كوبر وُركس” (“تي 1”) نيل لقب باها الأردن الدولي – الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية بزمن 6.37.51 ساعات، ونال الدراج الإماراتي محمد البلوشي على متن “هاسكفارنا” “450” لقب باها الأردن – الجولة الثانية من بطولة الدرجات النارية الصحراوية – “فيم” بزمن 9.47.2 ساعات وجاء في المركز الثاني الأردني عبد الله أبوعيشة (الأردن) على متن “كاي تي أم” “450” بزمن 10.05.49 ساعات بفارق 18.47 .

ونال السائق السعودي حمد الحربي وملاحه مواطنه وليد الشقاوي على متن ياماها “واي أكس زد 1000” (“تي 4”) لقب باها الأردن الوطني بزمن 7.03 ساعات وجاء في المركز الثاني السائق الأردني غيث قبطي وملاحه معاذ العرجا (الأردن) على متن راينج روفر “كلاسيك” فئة “تي 2” بزمن 9.04.05 ساعات.

واقيمت مراحل اليوم الأخير من السباقات من خلال المرحلة الخاصة الصعبة (الصالحية) التي بلغ طولها 236.06 كم ، ومن ثم عاد المشاركون إلى مدينة العقبة من دون حفل تتويج الفائزين ،حيث تم الغاؤه، وتم تسليم الكؤوس في نهاية المراحل من دون مراسم احتفالية تطبيقا، لبروتوكول السلامة العامة الصارم.

وكانت قد انطلقت منافسات السباقات يوم الجمعة وسط إجراءات صحية صارمة في ظل جائحة كورونا بالتعاون مع مركز الأزمات واللجنة المنظمة، حيث خضع كافة المشاركون بكافة اختصاصاتهم إلى فحص كورونا.

ويعد السباق معتمدا رسميا من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وتم اقامة سباقين للباها ضمن منافسات كأس العالم للراليات الصحراية قبل مدة قصيرة في دبي والسعودية والآن في الأردن.