السعودي حامدي يضمن أول ميدالية لبلاده في الأولمبياد

طوكيو – ضمن السعودي طارق حامدي أول ميدالية لبلاده في أولمبياد طوكيو الصيفي الذي يختتم الأحد، بعد تأهله السبت إلى نصف نهائي وزن +75 كغم في رياضة الكراتيه.

وحقق حامدي (23 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين ليضمن على الأقل أحد المركزين الأولين في مجموعته. وبحال فوزه في نصف النهائي يلعب على الذهبية أو الفضية، وينال البرونزية في حال الخسارة.

استهلّ مشاركته بخسارة أمام بطل العالم 2018 الكرواتي إيفان كفيسيتش 2-3، قبل أن يفوز على الأميركي براين إير 4-1، يتعادل مع الإيراني مع بطل العالم 2016 لوزن +84 كلغ سجّاد كنج زاده 0-0، ثم يفوز على الكندي دانيال غايزينسكي 10-3.

وحلّ حامدي (5 نقاط) ثانياً في مجموعته وراء كنج زاده (7 نقاط)، ليلتقي في نصف النهائي الياباني ريوتارو أغاتا (30 عاما) بطل العالم 2016 لوزن -84 كلغ والفائز ثلاث مرات في الدور الأول.

واختير الجندي، طالب التسويق في جامعة الدمام، أفضل لاعب عام 2016 من قبل الاتحاد الدولي للكراتيه. -(أ ف ب)