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السعود: أميركا تمنع الأردن من استخراج النفط (فيديو)

منذ 58 دقيقة
النائب يحيى السعود

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عمان – الغد – خلال مناقشة مجلس النواب، اليوم، لقانون تصديق اتفاقية تتعلق باستكشاف النفط، أثار النائب يحيى السعود تساؤلات واسعة، بعد مداخلة له قال فيها إن “أمريكا تمنع الأردن من استخراج النفط”.

ووصف النائب السعود الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع شركات دولية بأنها “اتفاقيات إذعان” لان الأردن يوافق فيها على شروط قاسية تفرض عليه في حال رغب في إنهائها، متسائلا عن الأسباب التي تدفع الحكومة للقبول بمثل هذه الشروط.

وكان مجلس النواب قرر تأجيل نقاش إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاسستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة “امونايت” للطاقة (انترناشونال انكربوريشن) في منطقة الجفر ووسط الاردن لسنة 2017 لمدة اسبوعين.

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