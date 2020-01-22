السعود: نسبة التخزين في السدود بلغت 38 بالمائة

عمان- الغد- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود إن المنخفض الجوي الأخير من 19 /1 إلى 22 /1، رفد سدود المملكة الرئيسية بنحو 10 ملايين م3، ليرتفع التخزين الكلي في السدود الى 130 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 38% من طاقتها التخزينية البالغة 336,4 مليون م3، مبينا أنه من بداية الموسم المطري دخل سدود المملكة الرئيسية نحو 52 مليون م3.

واوضح الوزير أن معدل الهطول المطري التراكمي منذ بداية الموسم على كافة مناطق المملكة ارتفع الى حوالي 6 مليار م3 ليشكل ما نسبته 73% من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ نحو 8,1 مليار م3.