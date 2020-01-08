السعود يدعو إلى دعم اتحاد كرة القدم وأندية المحترفين

عمان – دعا رئيس اللجنة المصغرة للشباب والرياضة المنبثقة عن لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور حسن السعود، إلى النهوض بواقع اتحاد كرة القدم وأندية المحترفين، بما يسهم في تعزيز دور الشباب الأردني.

حديث السعود جاء في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء؛ حيث بين أن إيجاد البيئة المواتية والقنوات الميسرة أمام العمل الرياضي من شأنه رفد جهود الدولة بالحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفكر الظلامي الهدام.

وزاد إن حضوره لاجتماعات اللجنة المالية النيابية المعنية بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2020 جاء بهدف تلبية حاجات وهموم الرياضيين، خصوصا رياضة كرة القدم التي تعتبر الرياضة الشعبية الأولى في العالم والأردن على وجه الخصوص.

وأشار السعود إلى ضرورة دعم أندية المحترفين وإيجاد الحلول الناجعة للنهوض بها كونها تعاني من ضائقة مالية أثرت سلبا على مستواها، سيما بعد توقف الدعم من بعض الشركات والمؤسسات الخاصة.

ولفت إلى أن اللجنة اطلعت عبر العديد من اللقاءات التي عقدتها مع ممثلي اتحاد الكرة واندية المحترفين على أبرز المشاكل والتحديات والحلول التي من شأنها أن تسهم إيجابا وتوفر الدعم العاجل لأندية المحترفين باعتباره مطلبا وتوصية رئيسية من توصيات اللجنة وإعادة النظر بمنظومة التشريعات الناظمة للعمل الرياضي عبر توفير الإعفاءات الجمركية والضريبية وضريبة المبيعات وتيسير الدعم الموجه لدعم الأندية عبر الشركات والمؤسسات الخاصة الداعمة، لافتا إلى أن الرياضة ليست ترفا وإنما هي حاضنة رئيسية لقطاع الشباب ومن شأنها توفير فرص عمل عبر الاحتراف الرياضي.