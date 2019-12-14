السعود يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الأونروا

عمان- الغد– رحب رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تمديد ولاية عمل “الأونروا” دون الاخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3)

وثمن السعود في بيان صحفي صدر عن لجنة فلسطين النيابية اليوم السبت موقف الدول التي منحت اصواتها لصالح القرار بأغلبية 169 دولة بهدف تمديد ولاية “الأونروا”، المعنون بـ”تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين”مشيرا الى ان تصويت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة جاء بهدف تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لثلاث سنوات جديدة، تبدأ من 30 حزيران/ يونيو 2020 إلى 30 حزيران/ يونيو 2023.

وتابع ان الولايات المتحدة منحازة لمعسكر الظلام وفشلت مع اسرائيل في مواجهة المجتمع الدولي” واصفا التصويت بالأغلبية الساحقة “هو انتصار المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني

وبين السعود ان التصويت يكتسب أهمية كبيرة في ظل مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل طيلة شهور خلت لإلغاء الوكالة الأممية التي تقدم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني داعيا المجتمع الدولي العمل من أجل “حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.