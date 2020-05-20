السعود يطالب الحكومة بالرد على إصابة أردني برصاص الجيش الإسرائيلي

غادة الشيخ

عمان- دعا النائب يحيى السعود الحكومة، أنه وفي حال ثبت صحة ما أشيع من أخبار اليوم تحدثت عن إصابة أردني برصاص جيش الاحتلال، باستخدام العين الحمراء وتصعيد الرد عليه.

جاء ذلك في اتصال للسعود مع “الغد” أكد فيه أن إسرائيل ما تزال مستمرة في خرق كافة أشكال الإتفاقيات والمعاهدات الملتزمة بها، وأمثلة كثيرة حدثت مؤخراً أبرزها قرارات أحادية الجانب لضم غور الأردن لسيادتها، ومعلومات عن إصابة أردني برصاص جيش الاحتلال.

واعتبر النائب السعود أن القرارات أحادية الجانب التي تخطو نحوها الحكومة الإسرائيلية والتي تهدد السيادة الأردنية على غور الأردن، قرارات لن تكون في قاموس الأردن قيادة وشعب.

وشدد على ضرورة تنبه كافة مكونات الشعب الأردني لما تنبه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من القرارات التي تسعى إسرائيل لتحقيقها بضم غور الأردن لسيادتها، داعياً الأردنيين للالتفاف خلف القيادة الهاشمية وتصريحات الملك الأخيرة ضد ما تسير عليه الحكومة الإسرائيلية.

وتابع السعود: لن نسمح لأي أحد أن يزاود على الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، التي بتحقيق العدالة لها ستنعم المنطقة أجمع بالأمن والاستقرار.

ورحب السعود بقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة في حل جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات بما فيها الأمنية.

ووصف القرار بأنه جريء ويتماشى مع مواجهة الممارسات العنصرية التي يقوم به الاحتلال الغاشم على الأرض الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني والمخالفه للقوانين والمواثيق الدولية.

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