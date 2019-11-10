السعود يطالب الحكومة بعدم تسليم التميمي لأميركا

عمان- طالب رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب، يحيى السعود، الحكومة بعدم الانصياع لأي ضغوطات أميركية تطالب بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي.

وأضاف السعود لـ”الأناضول”، الأحد، “الحكومة الأردنية يجب أن تحافظ على رعاياها، ولا يجوز لأميركا أن تمارس دور الشرطي الدولي، بل عليها الانحياز إلى معسكر السلام لا لمعسكر الظلام”.‎‎

وأشار “أعتقد من وجهة نظري ومن وجهة نظر الشارع الأردني، أن الولايات المتحدة شريك في الإحتلال، من خلال العديد من القرارات التي اتخذتها”.

وبين السعود أن “أحلام تمت محاكمتها وأفرج عنها، فلا يجوز محاكمتها مرتين، علماً بأنها لم ترتكب جريمة، وما قامت به حق في الدفاع عن وطنها”.

وكانت محكمة التمييز قد صادقت أواخر مارس/أذار 2017، على قرار لمحكمة استئناف عمان يقضي برفض طلب واشنطن تسليم المواطنة أحلام التميمي، المتهمة بالتورط في هجوم أسفر عن مقتل مواطنين أميركيين اثنين في العام 2001.

وقضت التميمي في السجون الإسرائيلية 10 سنوات بعد أن حكم عليها بالسجن 16 عاما بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس” في مطعم سبارو في القدس الغربية، في أغسطس/آب 2001، قتل فيها 15 شخصا وجرح 122 آخرون.

وأفرج الاحتلال عن التميمي وسلمتها إلى الأردن عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”.