السعيدات: مادة الكاز متوفرة بكميات كبيرة في محطات المحروقات

عماد العجلوني- أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات أن تزويد محطات الوقود بالمحروقات قائم بشكل طبيعي .

وأوضح في تصريح لـ”الغد” بأن مخزون مادة الكاز متوفر في محطات الوقود بكميات كبيرة رغم الطلب المتزايد عليها قبيل دخول المنخفض القطبي.

وشهدت مدن المملكة مساء اليوم اكتظاظا لافتا في الأسواق وخاصة عند المخابز ومحلات المواد التموينية بالتزامن مع حركة نشطة للمركبات في شوارع المملكة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنهاء دوام الدوائر الحكومية غداً الأربعاء عند الساعة الثانية عشر ظهراً فيما قرر تعليق الدوام الرسمي ليوم الخميس القادم نظراً للأحوال الجوية السائدة.