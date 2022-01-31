السعيدي: مسارنا المهني يدعمه التطوير المعرفي وصقل المهارات

عمان- الغد- تقول رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية لشركة “أمنية”، ديانا السعيدي “مسارنا المهني يرتكز بشكل كبير على سعينا نحو التطوير المستمر للمعرفة والمهارات في المجال المرغوب به، وبالتالي فتح أبواب الخيارات والفرص للعمل والتطور الوظيفي”.

وتضيف السعيدي، خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال، التي تنفذها مؤسسة “إنجاز”، عبر الإنترنت، بسبب ظروف جائحة “كورونا”: “تزداد تحديات سوق العمل وإيجاد الفرص مع مرور الوقت، وعليه فيجب على الجيل الجديد التفكير بموضوع الوظيفة والعمل بجدية قبل حلول وقت الالتحاق بالجامعة، وذلك بهدف المقاربة بين التطلعات المستقبلية للمسار المهني والدراسة الجامعية”.

اتخاذ مثل هذا القرار بشكل مسبق ليس بالأمر السهل، وعليه ينصح بالبحث عن فرص للتدريب خلال العطلة الصيفية، وإن كانت لمدد قصيرة وغير مدفوعة الأجر، والتواصل مع أحد أفراد العائلة والمعارف العاملين في المجالات المختلفة للاستفسار وأخذ النصيحة.

كما تشجع الجميع على استغلال الهوايات الشخصية لكسب الدخل الإضافي عن المهنة الأساسية.

تقول السعيدي “بالرغم من حبي اللغات وتخصصي بها، إلا أنه لم يكن لدي أي أحلام محددة في صغري ولم تكن خطتي مدروسة بشكل واضح”.

دخلت السعيدي سوق العمل قبل حوالي 21 عاما، بعد إنهائها الدراسة الجامعية متخصصة باللغتين الألمانية والإنجليزية على وجه التحديد، موضحة أن اختيارها لم يكن مدروسا وأنه كان مبنيا على كونه مجالاً مناسباً للإناث.

كما أشارت السعيدي إلى سعيها لتوسعة المدارك والمعارف الجديدة من خلال المشاركة الدائمة بالأعمال التطوعية والدراسة أثناء العطل الصيفية، إضافة إلى ممارستها الرياضة والعمل في مجال الترجمة.

تقول “كنت من ضمن الطلاب الذين حصلوا على بعثة لألمانيا من الجامعة، والعيش مدة شهر والتعرف على الدولة ولغتها عن قرب”.

وأثناء تواجدها على مقاعد الدراسة، كانت محظوظة بالحصول على بعثة جامعية لألمانيا، ما أتاح لها الفرصة للتعرف على الدولة ولغتها عن قرب.

بعد التخرج، استطاعت الحصول على وظيفة غير دائمة في مجال الترجمة من خلال إحدى شركات التوظيف، إلا أنها لم تر نفسها في هذا المجال.

من بعدها، سمحت لها الفرصة بالعمل في مجال تسويق ومبيعات الكتب، الذي أكسبها عددا من المهارات الجديدة التي كان لها الأثر الكبير على صقل الشخصية.

وتضيف “عرض علي العمل في مجال الموارد البشرية، وبالرغم من عدم اقتناعي التام بذلك، هنا كانت بداية عملي الحالي”. لم ترد إضاعة الفرصة إلى حين إيجاد وظيفة أخرى، لكنها استمرت بالعمل مدة خمسة أعوام، مختصة بالتوظيف داخل البلاد وخارجها.

وفي أحد الأيام وخلال مقابلتها إحدى المرشحات لأحد الشواغر المتوافرة، عرض عليها الترتيب لموعد مع شركة “أمنية” من خلال علاقاتها داخل الشركة، والتي أسفرت عن انتقالها للعمل هناك.

تشغل السعيدي اليوم منصب رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية لدى شركة “أمنية”، التي قد بدأت العمل بها منذ أكثر من 10 سنوات، وقد حصلت خلالها على ترقيتين إداريتين كانتا نتيجة اهتمام الشركة بتشجيع شغل النساء للمراكز القيادية وأهمية السعي الدائم للتطور والتقدم والابتعاد عن التخاذل أو الرفض.

أشارت السعيدي إلى حصولها على شهادة مهنية في مجال إدارة الموارد البشرية كأحد الأمور التي عملت عليها بهدف التطوير من مهاراتها وخبراتها للتطوير والوظيفي. وقد أوضحت أن دائرة الموارد البشرية لا تقتصر على التوظيف وتتبع الحضور واحتساب الرواتب والتدريب فقط، وإنما تمتد إلى مجالات أوسع تعنى بتوفير بيئة العمل المناسبة على مختلف الأصعدة، وعلى سبيل المثال، فقد كان للدائرة الدور الكبير أثناء فترة الجائحة في نشر الوعي وكيفية المحافظة على سلامة وصحة الموظفين، مؤكدة أنه عمل ممتع ويساعد الفرد على التطور المستمر.

وتقول “لا بد لنا من توسعة مداركنا لخلق الفرص، فقد كان للتنقلات خلال مسيرتي العملية الأثر الكبير للتطوير على المستويين الشخصي والمهني، وبالتالي وصولي إلى الهدف الذي أردته”، كما أضافت “أنه من المهم السعي الدائم لترك الأثر الإيجابي في حياة الأفراد الذين تعرفنا عليهم”.

أكدت السعيدي أهمية دراسة سوق العمل والوعي بمتطلباته قبل الإقبال على الوظيفة، مشجعة على ضرورة تطوير اللغة، وخصوصاً اللغة الإنجليزية؛ إذ تعد اليوم من أهم المفاتيح لعدد كبير من الوظائف على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت أن تدوير اللغة لا يقتصر على التسجيل في الدورات التدريبية، بل يمكن للفرد تطويرها بشكل فردي وشخصي من خلال القراءة المستمرة والاستماع إليها ومحاولة التفكير بها عند التدرب بالمحادثة بها. كما وأبدت نصيحتها بألا يكون تعلم اللغات من خلال التخصص بها في الدراسة الجامعية، بل من خلال كل ما قامت بالإشارة إليه، علماً أن هنالك العديد من المعاهد المتخصصة التي يمكن اللجوء إليها.

تقول السعيدي “من الجيد اختيار الشخص للتخصص الذي يساعده على الحصول على الوظيفية المرغوب بها في المستقبل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل كما أشرت إليه سابقاً، ذلك أن أعداد الأشخاص ذوي المؤهلات والاختصاصات بازدياد، ما يعني اشتداد المنافسة على الفرص للعمل بها”.

وأكدت السعيدي أهمية إيمان الأشخاص بالأفكار الخاصة بهم، والابتعاد عن اليأس واستبداله بالمثابرة الدائمة؛ إذ إن خوض التجارب، حتى في حال الفشل، قد يكون الطريق نحو النجاح الباهر في المراحل المستقبلية للفرد.

وفي نهاية الجلسة، تقدمت السعيدي بنصيحة للطلاب بالعمل على صقل شخصيتهم، والبحث عن الفرص عوضاً عن انتظارها، وترك الانطباع والأثر الطيب. كما وأكدت ضرورة عدم الخجل والتردد بالسؤال، فالتعلم مفتاح مهم لتطورنا وتقدمنا في الحياة.

يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة “إنجاز” التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها للعام الرابع عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن LEAP التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد وراديو هلا.