السفارات الأردنية في دول الخليج تفتح أبوابها السبت والأحد

عمان-الغد- أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة ان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، قرر أن تفتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في: الرياض، وابوظبي، والكويت، والدوحة، والمنامة، ومسقط، وجدة، ودبي ⁩ أبوابها غدا السبت ١-٦-٢٠١٩ وبعد غد الاحد بدوام كامل رغم العطلة الرسمية في تلك الدول وستساندها دائرة العمليات والدائرة القنصلية في الوزارة. بالاضافة الى ذلك سيكون هناك مناوبات في كافة بعثاتنا الدبلوماسية خلال فترة الأعياد للحالات الطارئة.

واكد القضاة ان هذه الاجراءات تأتي ترجمة لرؤية الوزارة في تقديم كل الجهود لخدمة المغترب الأردني والزائرين للأردن، وبحث سبل تيسير تقديم الخدمات القنصلية وتقديمها بفاعلية أكبر وإنجاز معاملات المغتربين بيسر وفاعلية كأولوية يبذل كل جهد ممكن لتحقيقها وهذا واجبا على الوزارة وحقا للمواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من التزام الوزارة برفع سوية الخدمات القنصلية في بعثاتنا الدبلوماسية، وفرض اجراءات إضافية قبل اجازة عيد الفطر لإنجاز كافة المعاملات القنصلية لتمكين المواطنين في دول الاغتراب من انجاز معاملاتهم خصوصا في المدن التي يوجد فيها جاليات أردنية كبيرة.