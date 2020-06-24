السفارة الأردنية بالقاهرة تدعو الطلبة الراغبين بالعودة للتواصل معها

عمان- دعت السفارة الاردنية في القاهرة الطلبة الاردنيين بالجامعات المصرية المتواجدين حاليا في مصر، ممن انهوا امتحاناتهم او الراغبين بتأجيلها ويرغبون بالعودة الى المملكة قبل 5 تموز المقبل الى التواصل معها لتسهيل عودتهم.

وطلبت السفارة من الطلبة، في بيان، تزويدها بالاسم والرقم الوطني واسم الجامعة والكلية والتخصص والسنة الدراسية وصورة جواز سفر ساري المفعول، موضحة انه يمكن ارسال المعلومات الى المكتب الثقافي التابع للسفارة عبر الواتس اب على الرقم 01270075053، لحصر اعداد الراغبين بالعودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.-(بترا)