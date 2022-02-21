السفارة الأردنية بالقاهرة توضح تفاصيل وفاة أردني دهسا

قالت السفارة الأردنية في القاهرة إنها تتابع مجريات التحقيق في وفاة مواطن أردني، بعد تعرضه، فجر اليوم الإثنين، لحادث سير في جمهورية مصر العربية.

وأضافت السفارة في بيان صحفي، أنه منذ تلقي القنصل الأردني في السفارة، صباح اليوم، تبليغا رسمياً بتعرض مواطن أردني للدهس، قامت السفارة الأردنية في القاهرة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات الأمنية المصرية التي فتحت تحقيقاً بالحادث، والتواصل مع عائلة المرحوم في الأردن، من خلال مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وأكد القنصل الأردني في السفارة، أن التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية في الحادث لم تنتهِ، حيث سلّم السائق المتسبب بالحادث نفسه للشرطة المصرية، في الوقت الذي نقل فيه المرحوم إلى المستشفى عند وقوع الحادث، قبل أن يتوفاه الله.

وأكد القنصل أنه وبالتنسيق مع عائلة المرحوم سيتم نقل جثمان الفقيد إلى الأردن فور انتهاء التحقيقات، التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية حول الحادث.

وأعربت السفارة الأردنية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والدعاء إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.