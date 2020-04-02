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السفارة الأردنية بواشنطن تدعو الأردنيين للامتثال لتعليمات السلامة

منذ 55 دقيقة
السفارة الأردنية بواشنطن

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عمان- دعت السفارة الأردنية في واشنطن أبناء وبنات الجالية الاردنية إلى الامتثال لتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن الأجهزة المختصة المحلية والفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية.

وطلبت السفارة في بيان اليوم الخميس، حصلت (بترا) على نسخة منه، من الأردنيين الاتصال معها في الحالات الطارئة خلال أوقات الدوام الرسمي للسفارة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا على الارقام: 2029662664، و2029662861.

وخارج أوقات الدوام على الأرقام 20202949522 و 2027402533.

ومركز الاتصال الوطني على مدار الساعة 2025164355، وإدارة عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 0096265735166.-(بترا)

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