السفارة الأردنية في أبوظبي تحدد دوامها

​​عمان-الغد- تعلن السفارة الأردنية في أبوظبي في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها الجهات المعنية في المملكة الاردنية الهاشمية وفي دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،والتزاماً وانفاذاً لمعايير السلامة العامة التي يتوجب اتخاذها في مثل هذه الظروف الطارئة، ما يلي:-

يكون دوام القسم القنصلي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً خلال اوقات الدوام الرسمي من يوم الاحد ولغاية يوم الخميس.

حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، ترجو السفارة من أبناء الجالية الاردنية ومن مواطني الدول الشقيقة والصديقة أن تقتصر مراجعاتهم للقسم القنصلي على الحالات الضرورية والطارئة فقط.

تدعو السفارة مراجعيها الكرام خلال الفترات المشار اليها اعلاه الى عدم اصطحاب كبار السن أو الاطفال أو المرضى حرصاً على سلامتهم وتحاشياً لمخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.

للتواصل في الحالات الطارئة :-​​​​​​​

رقم السفارة : 0097125099000​​ الدبلوماسيين:-​ 00971543033227

الطوارىء : 00971567436777​​​ ​ 00971563036036

الخط الساخن : 0097125099090 ​ 00971502129091

العلاقات العامه : 00971505724452 السفير: 00971563290009

متمنين الصحة والسلامة للجميع ،،،