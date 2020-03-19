السفارة الأردنية في أذربيجان تتابع أوضاع الأردنيين

عمان- الغد– جددت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في أذربيجان دعوتها للجالية الأردنية بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والإرشادات الوقائية التي اعلنتها السلطات المحلية للتصدي لخطر إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي بات جائحة عالمية، والالتزام ما أمكن بالبقاء في منازلكم.

ودعت السفارة أفراد الجالية الكريمة الى متابعة صفحة السفارة عبر الفيس بوك تحت عنوان: www.facebook.com/Embassy.Baku.jo ، كما تؤكد استمرار تلقيها رسائل البريد الالكتروني على العنوان البريدي التالي: [email protected] والمكالمات على الخط الساخن للسفارة: (00994512672525) على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

كما وتود السفارة أن تعيد التذكير بأنه يمكن التواصل، على هواتف كادر السفارة عند الضرورة:

السفير / سامي غوشه: +994512264040

المكلف بالأعمال القنصلية/ بيدر التل: +994502211988

موظف القسم القنصلي/ عماد عبيدات: +994502750405

وأهابت السفارة بجميع ابناء الجالية الكريمة بمشاركة هذا الاعلان مع معارفهم وأصدقائهم الأردنيين المقيمين في أذربيجان وجورجيا للبقاء على تواصل مستمر مع عزوتنا في الإقليم.