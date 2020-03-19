السفارة الأردنية في الخرطوم تحدد ساعات الدوام

عمان-الغد– في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يواجهها العالم والسودان جزء منه، وتماشيًا مع التعليمات الصادر عن حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان الشقيق فان سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم تود ان تعلمكم بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد:

1. بعد قرار الحكومة الاردنية إغلاق الحدود والمعابر تم إيقاف إصدار التأشيرات وحتى اعادة فتح المعابر الحدودية الاردنية البرية والبحرية والجوية.

2. تم تحديد ساعات استقبال المعاملات القنصلية الخاصة بالمواطنين الأردنيين ما بين الساعة العاشرة صباحاً والواحدة بعد الظهر ما عدى المعاملات الطارئة والعاجلة. علماً بان جميع طاقم السفارة متواجدون في السفارة طيلة أوقات الدوام الرسمية ما ٨- ٣ يومياً وعبر الهواتف التي تم الإعلان عنها مسبقًا وعلى مدار الساعة

3. نوهت السفارة المراجعين الاتصال على السفارة مسبقاً للتأكد من ان الأوراق اللازمة لمعاملته مكتملة تجنباً لأي لتأخير أو الطلب منه إحضارها في زيارة ثانية وذلك على الرقم التالي ٠٠٢٤٩١٨٣٥٢٢٢٩٠أو على الهواتف التالية:

١. السيد غيلان القضاه رقم الهاتف ٠٠٢٤٩٩٢٢٢٢٢٢٤٨

2. السيد سعود الرقاد رقم الهاتف ٠٠٢٤٩٩٠١٦٩٩٤١٦

3. السيد خلدون الدبيس ٠٠٢٤٩٩٦١٤١٩٢٢٦

4. السيد محمد العضايلة ٠٠٢٤٩٩٠٠٠٠٧٦٦٧

5. الخط الساخن ٠٠٢٤٩٩١٥٤٩١٨٧٤

4. تأكد السفارة على المواطنين الأردنيين بالسودان باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وعدم التجول الا للضرورة القصوى والتأكيد على أهمية حمل الوثيقة الشخصية معهم دائما واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة الأردنية للوقاية من الإصابة بهذا الفايروس، وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة لطلب المساعدة عند الحاجة)).