السفارة الأردنية في الدوحة: جميع المراجعات ستكون بمواعيد مسبقة

نسخ الرابط

الدوحة 14 ايار(بترا)- اعلنت السفارة الاردنية في الدوحة ان جميع المراجعات للسفارة ستكون من خلال تحديد موعد مسبق اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وقالت في بيان صحفي اليوم إن القسم القنصلي يعتذر عن استقبال اي مراجع دون موعد مسبق لتفادي الازدحام والانتظار للمراجعين، حيث يمكن تحديد الموعد من خلال الاتصال على الرقم 33223449.

واكدت ان هذا الاجراء يأتي حرصا على سلامة أبناء الجالية الاردنية وتماشيا مع التوجيهات التي تصدرها السلطات القطرية من اجراءات وتدابير احترازية لمواجهة وباء كورونا والمتعلقة بتخفيض اعداد المتواجدين داخل المنشآت والمؤسسات العامة والحد من التجمعات وتطبيق أسس التباعد الاجتماعي.

–(بترا)