السفارة الأردنية في بريطانيا تدعو الأردنيين للالتزام بتعليمات السلطات

عمان-الغد- دعت السفارة الأردنية في لندن جميع المواطنين الأردنيين في بريطانيا لمتابعة التحديثات التي يتم نشرها على موقعها الالكتروني.

كما طالبات السفارة جميع الأردنيين للتسجيل من خلال موقعها الالكتروني ومتابعة حسابها الرسمي على تويتر.

وعممت السفارة بريدها الالكتروني” [email protected]، والبريد الالكتروني الخاص بالقنصلية [email protected]

وأشارت إلى الاتصال على أرقام هواتفها اذا دعت الحاجة عبر الأرقام: 004402079373685، وعلى الهاتف المتنقل على مدار 24 ساعة 004407444764716، أو الهاتف الساخن 24 ساعة الموصول بمركز عمليات وزارة الخارجية 00402073684815.

وأكدت السفارة على عملها باستمرار على تحديث بيانات أفراد الجالية الأردنية المقيمين بكافة فئاتهم، وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وللاطمئنان على صحتهم والتواصل معهم لتقديم المعلومة الصحيحة، ما أمكن من العون إلى محتاجيه ضمن الامكانيات المتاحة.

وبينت السفارة أنه قد ورد إليها العديد من الاتصالات والاستفسارات من الاخوة والأخوات الأردنيين المتواجدين على الأراضي البريطانية معظمها حول محاولة تأمين اجلاء الطلبة الدارسين في الجامعات البريطانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت السفارة إلى أن قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الممكلة ما زال ساري المفعول حتى اشعار آخر، وذلك لاحتواء انتشار الوباء وحفاظاً على صحة الأردنيين.

ولفتت إلى أن الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء باعلان العمل بقانون الدفاع، مؤكدة أنها ستقوم باعلام الرعايا الأردنيين هناك في حال حصول أي تغيير على الوضع في حينه.

وقامت السفارة بالتواصل مع عدد من الأطباء الأردنيين المقيمين في بريطانيا الذين أكدوا استعدادهم على تقديم النصح والارشادات لمن يحتاج من أفراد الجالية الأردنية.

وشددت على ضرورة اتباع النصائح الطبية والارشادات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة والتي قد تتغير بشكل يومي.

ووجهت السفارة الرعايا الأردنيين لاتباع ارشادات السلطات الصحية البريطانية، والحفاظ على غسل اليدين باستمرار والحفاظ على النظافة بشكل عام، والتزام مكان السكن وعدم مغادرته الا للضرورة.

ولفتت إلى ضرورة العزل المنزلي لمدة 7 أيام لمن يشعر بأعراض الفيروس المتمثلة بإرتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، والعزل المنزلي لمن يقطن مع أفراد آخرين لمدة أسبوعين لكافة الأفراد ولكبار السن العزل لمدة 12 عشر أسبوعا.







