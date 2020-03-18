آخر الأخبارالغد الاردني

السفارة الأردنية في بيروت تقلص ساعات العمل

منذ دقيقة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- أعلنت السفارة الأردنية في بيروت عن تقليص ساعات عمل القسم القنصلي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/3/2020، لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، وأن أن تقتصر مراجعات القسم القنصلي على الحالات الضرورية والطارئة فقط..

جاء ذلك في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد “COVID-19” وللحفاظ على السلامة العامة، ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية لمنع انتشار الفيروس.

ودعت السفارة إلى ضرورة مراجعة صاحب العلاقة فقط تحاشياً لمخاطر الاحتكاك وانتشار فيروس كورونا.
للتواصل في الحالات الطارئة:-
رقم السفارة: 00961922500
رقم الخط الساخن: 0096181699837
الدبلوماسيين: 0096171579594
0096171391255
السفير: 0096171442300
وأضافت أنها ترجو من الأخوة المواطنين التقيد التام بالإجراءات الوقائية لضمان السلامة العامة، والتزام المنازل ما أمكن إلا في حالات الضرورة القصوى تفادياً لانتشار الإصابات. وإعلام السفارة فوراً في حال وقوع أية إصابة بالفيروس لا سمح الله.

مقالات ذات صلة

توقيف صيدلاني لتلاعبه بأسعار الكمامات ومواد التعقيم في الجيزة

منذ 20 دقيقة

إيقاف أحد العاملين في صيدلية لتلاعبه بأسعار الكمامات ومواد التعقيم في جنوب عمان

منذ 29 دقيقة

منخفض من الخميس حتى السبت محمل بالأمطار والثلوج على المرتفعات

منذ 37 دقيقة
وزير العمل نضال البطاينة

وزير العمل ينفذ زيارات مفاجأة على المنشآت ويغلق مطبعة تعمل خلال العطلة

منذ 40 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock