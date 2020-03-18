السفارة الأردنية في بيروت تقلص ساعات العمل

عمان-الغد- أعلنت السفارة الأردنية في بيروت عن تقليص ساعات عمل القسم القنصلي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19/3/2020، لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، وأن أن تقتصر مراجعات القسم القنصلي على الحالات الضرورية والطارئة فقط..

جاء ذلك في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد “COVID-19” وللحفاظ على السلامة العامة، ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية لمنع انتشار الفيروس.

ودعت السفارة إلى ضرورة مراجعة صاحب العلاقة فقط تحاشياً لمخاطر الاحتكاك وانتشار فيروس كورونا.

للتواصل في الحالات الطارئة:-

رقم السفارة: 00961922500

رقم الخط الساخن: 0096181699837

الدبلوماسيين: 0096171579594

0096171391255

السفير: 0096171442300

وأضافت أنها ترجو من الأخوة المواطنين التقيد التام بالإجراءات الوقائية لضمان السلامة العامة، والتزام المنازل ما أمكن إلا في حالات الضرورة القصوى تفادياً لانتشار الإصابات. وإعلام السفارة فوراً في حال وقوع أية إصابة بالفيروس لا سمح الله.