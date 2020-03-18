السفارة الأردنية في روما تتابع أوضاع الأردنيين

عمان- الغد– تدعت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في روما تأكيدها على الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية الإيطالية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقها كاملة بما يحقق المصلحة العامة ويساعد في الجهد الوطني المبذول في ايطاليا للسيطرة على الفايروس.

وفي هذا الاطار، فإن السفارة تعلن للمواطنين الاردنيين عن بدء تنفيذ خطتها للعمل المرن وعن بعد، حيث ستقدم السفارة خدماتها الممكنة والطارئة للمواطنين دون حضورهم لمكاتبها، فيما سيتم الترتيب هاتفيا لمراجعة السفارة للحالات الطارئة-والمتعلقة بمواطنين اردنين فقط.

ويمكن لأي من المواطنين الكرام الاتصال بالسفارة للحالات الطارئة على أي من خطوطها العاملة على مدار الساعة، وهي:

خط الطوارىء المحلي 0039-34-9955-3422

خط الطوارىء لمركز الاتصال الوطني الأردني 0039-06-86391657

هاتف السفارة 00390686205303

هاتف السفير 0039-38-0645-0645

هاتف نائب السفير 0039-32-4666-3609

هاتف المستشار 0039-32-4586-0003

البريد الالكتروني [email protected]

المعاملات التجارية: يتم الترتيب لكل معاملة على حدا وبالاتصال الهاتفي على هاتف السفارة رقم 0686205303 من الساعة 10:00-13:00، وسيتم الاجراء حسب ضرورة المعاملة.