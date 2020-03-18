السفارة الأردنية في مصر تدعو الأردنيين لتزويدها بأسمائهم وعناوينهم

عمان- الغد- طلبت السفارة الأردنية في القاهرة، عبر حسابها على توتير، من جميع الأردنيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية، من طلبة وزوار ومقيمين، التواصل معها عن طريق تطبيق الواتس آب، وعلى الرقم التالي (00201276111144).

وأكدت السفارة للأردنيين المتواجدين في مصر ضرورة تزويدها، عبر الرقم أعلاه، بأسمائهم وأرقام هواتفهم وعناوين سكنهم، وذلك ليتسنى التواصل معهم والإطمئنان عليهم في مختلف الظروف، وإبلاغهم بآخر المستجدات المرتبطة بملف فيروس كورونا.

ودعت السفارة المراجعين من حملة الجنسية الأردنية أن تكون مراجعتهم مقتصرة على الحالات الطارئة فقط، وعدم اصطحاب الأطفال أو كبار السن أو المرضى، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الجميع، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من جميع المؤسسات والجهات في جمهورية مصر العربية، للتقليل من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وتطبيقاً لمعايير السلامة العامة المتبعة في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية.