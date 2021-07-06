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السفارة الأميركية بعمان تنفي “توبيخ” سفيرها لعباس أو الاجتماع به

منذ 3 ساعات
عباس متمسكا بمبادرة السلام العربية: "نحن طلاب سلام لا طلاب حرب"
عباس متمسكا بمبادرة السلام العربية: "نحن طلاب سلام لا طلاب حرب"

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عمان- الغد- نفت السفارة الأميركية في عمان، اليوم الثلاثاء، ما نشره موقع “إيلاف” السعودي والذي يبث من لندن، حول اجتماع السفير الأميركي هنري ووستر، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس و”توبيخه”.
وقالت السفارة في بيان إن “المقالة المنشورة في موقع “إيلاف” السعودي غير صحيحة، ولم يكن للسفير أي اجتماع أو حديث مع الرئيس عباس في عمان”.
وكان الموقع السعودي نقل عن مصدر وصفه بالمطلع، أن “سفير الولايات المتحدة في عمان استدعى الأسبوع الماضي الرئيس محمود عباس والوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطيني ماجد فرج”.
وأضاف أن “السفير الأميركي وبخ القيادة الفلسطينية باسم الرئيس جو بايدن وأكد أن الولايات المتحدة لن تسكت أمام مقتل الناشط نزار بنات على يد أمن السلطة الفلسطينية”.

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