السفارة الأميركية: تحويل 750 مليون دولار مساعدات نقدية للأردن نهاية العام

سماح بيبرس

عمان– أكدت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في المملكة، أن المساعدات النقدية الأميركية للأردن والبالغة زهاء 750 مليون دولار، من أصل إجمالي المساعدات البالغ 1.5 مليار، سيتم تحويلها قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المتحدث باسم السفارة الأميركية في عمان دانييل مانغييس، في تصريح لـ”الغد”، أنه سيتم تحويل دعم ميزانية الحكومة الأردنية هذا العام وفقا لجدول زمني مماثل للتحويل الذي تم العام الماضي.

ويشار إلى أن الأردن حصل على مساعدات العام الماضي في شهر كانون الأول (ديسمبر) بما يعادل 745 مليون دولار، كجزء من المساعدات الكلية المقدرة بـ1.5 مليار.

ووفقا لمانغييس، فإن مساعدات العام الحالي “تعد جزءا من التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه الأردن، كما هو مبين في مذكرة التفاهم المبرمة في شباط (فبراير) 2018 بين الولايات المتحدة والأردن، والتي وعدت بمساعدات ثنائية بحد أدنى 1.275 مليار دولار سنويا على مدى خمس سنوات، وبما مجموعه 6.375 مليار دولار تبدأ من 2018 وتنتهي في 2022”.

وقال “على مدار العقود الستة الماضية، عملت الولايات المتحدة والأردن، جنباً إلى جنب، لتحسين الاستقرارين الاقتصادي والإقليمي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وتقديم الخدمات الأساسية لشعب هذا البلد”.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه قانون الاعتمادات الموحد في أميركا للعام المالي 2019 قد نص على أنه يجب توفير ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار مساعدات للأردن اقتصادية وعسكرية، منها ما لا يقل عن 1.082 مليار دعم اقتصادي (745.1 مليون دعم مباشر للخزينة و250 مليون دولار مساعدات إضافية) وحوالي 425 مليون دولار دعم عسكري.

وبالإضافة إلى المبالغ المحددة كمساعدات اقتصادية وعسكرية، ستقوم الولايات المتحدة -وفق القانون- بتقديم 13.6 مليون دولار في إطار منع انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب وتطهير الألغام والبرامج ذات الصلة، إضافة إلى 4 ملايين دولار في إطار التدريب العسكري الدولي، و50 مليون دولار من صندوق الإغاثة والإنعاش.

ويشار هنا الى أن مساعدات العام المقبل من المتوقع أن تكون بالحجم نفسه؛ حيث كان مجلس الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي قد وافق منتصف العام الحالي على مشروع قانون تمويل العمليات الخارجية للعام المالي 2020، والذي يتضمن تخصيص مساعدات الولايات المتحدة للدول الأخرى.

ومن بين هذه المخصصات، تم تحديد ما لا يقل عن 1.525 مليار دولار للأردن، منها 745.1 مليون مساعدات نقدية، و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وخلال الأعوام 2015 الى 2017، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه الأعوام، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار، وفي 2017 تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 أعوام بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة باراك أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.