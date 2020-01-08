أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد – حذرت السفارة الاميركية في عمان موظفي الحكومة الاميركية بتجنب الحركات غير الضرورية خارج المنزل صباح اليوم  الثامن من كانون ثاني (يناير) ، بما في ذلك إبقاء الأطفال في المنزل من المدرسة، مؤكدة ان السفارة لا تزال تعمل بشكل اعتيادي.

واطلقت السفارة تلك التحذيرات لرعاياها في الوقت الذي كانت فيه هجمات صاروخية مؤكدة ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، وسط استمراريةارتفاع التوتر الإقليمي.

وانطلاقًا من ضرورة اخذ الحيطة الحذر ، نصحت السفارة موظفي الحكومة الأمريكية بمجموعة من الارشادات للتعامل وفقها خلال الوقت الراهن، وهي الابتعاد عن الاضواء، ان يكون الشخص على بينة من محيطه، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، ومراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة به، والحصول على مستندات السفر محدثة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

مقالات ذات صلة

1100 عامل فلبيني يصوبون أوضاعهم

منذ 4 ثواني

خامنئي: وجهنا صفعة قوية لأميركا.. والانتقام لسليماني قضية أخرى

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

لندن تدين الهجمات على قواعد للتحالف بالعراق وتتحدث عن سقوط جرحى

منذ 18 دقيقة
القبض على مطلوب -(أرشيفية)

الأمن يضبط مطلوبين أحدهما بحقه 35 طلبا

منذ 33 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock