السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها

عمان- الغد – حذرت السفارة الاميركية في عمان موظفي الحكومة الاميركية بتجنب الحركات غير الضرورية خارج المنزل صباح اليوم الثامن من كانون ثاني (يناير) ، بما في ذلك إبقاء الأطفال في المنزل من المدرسة، مؤكدة ان السفارة لا تزال تعمل بشكل اعتيادي.

واطلقت السفارة تلك التحذيرات لرعاياها في الوقت الذي كانت فيه هجمات صاروخية مؤكدة ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق، وسط استمراريةارتفاع التوتر الإقليمي.

وانطلاقًا من ضرورة اخذ الحيطة الحذر ، نصحت السفارة موظفي الحكومة الأمريكية بمجموعة من الارشادات للتعامل وفقها خلال الوقت الراهن، وهي الابتعاد عن الاضواء، ان يكون الشخص على بينة من محيطه، والبقاء في حالة تأهب في المواقع التي يرتادها السياح، ومراجعة خطط الأمان الشخصية الخاصة به، والحصول على مستندات السفر محدثة ويمكن الوصول إليها بسهولة.