السفارة الأميركية في بغداد تحذر مواطني بلادها من السفر للعراق

بغداد – حذرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت، مواطني بلادها من السفر إلى العراق بسبب الاٍرهاب والنزاع المسلح.

وقالت السفارة الأميركية في بيان لها اليوم السبت، إن حياة المواطنين الأميركيين في العراق معرضة لخطر العنف والخطف، التي تمارسها الميليشيات الطائفية التي تهدد أيضاً الشركات الغربية في جميع أنحاء العراق.

وأضافت أن التحذير من السفر للعراق يبقى كما هو عند المستوى الرابع.

وطالبت السفارة مواطني بلادها بعدم السفر إلى سوريا عبر العراق للمشاركة بالنزاع المسلح، مشيرة إلى أن السفر لتلك المناطق قد يعرضهم لمخاطر شخصية شديدة تتعلق بالخطف أو الوفاة أو الإصابة، إضافة على مخاطر قانونية تتمثل بالاعتقال أو الطرد أو الغرامة.

وكانت السفارة الأميركية ببغداد حذرت مواطني بلادها في أعقاب اقتحام بنايتها من قبل جماعات مسلحة الأسبوع الماضي إلى السفر للعراق خوفاً عليهم من القتل والخطف.–(بترا)