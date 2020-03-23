السفارة الأميركية في عمان تنبه رعاياها حول خيارات الرحلات التجارية إلى الولايات المتحدة

عمان – الغد – أصدرت السفارة الأميركية في عمان تنبيها صحيا لرعاياها الأميركيين في الاردن حول خيارات الرحلات التجارية إلى الولايات المتحدة بتاريخ (23 مارس 2020).

وفيما يلي نص البيان الذي أرسلته السفارة الاميركية في عمان اليوم:

الحدث: اعتبارًا من 16 مارس الساعة 11:59 مساءً ، تم إغلاق مطار الملكة علياء في عمان لرحلات الركاب حتى إشعار آخر. ومع ذلك ، تسعى شركات الطيران التالية لتوفير رحلات محدودة خارج الأردن لمواطني الولايات المتحدة. الخطوط الجوية الملكية الأردنية: من عمّان إلى الولايات المتحدة يوم 27 مارس الساعة 12:00 ظهراً.

الخطوط الجوية القطرية: من عمان إلى الدوحة إلى الولايات المتحدة يوم 27 مارس الساعة 1:00 صباحًا.

يجب على المسافرين شراء التذاكر على هذه الرحلات مباشرة من خلال وكالة الوجدان للسفر.

واضافت انه على الراغبين في شراء التذاكر ملء استمارة طلب السفر في تمام الساعة 10:00 صباحًا يوم 25 مارس. وبعد ذلك ، ستتصل وكالة السفر بالمسافرين على أساس أسبقية الحضور قبل 26 مارس لمناقشة طلب السفر.

ويتم تحديد أسعار التذاكر من قبل شركات الطيران وسيتم إبلاغها في وقت الحجز. تقدر تكلفة التذاكر بين 1800 دولار و 2300 دولار لكل تذكرة ذهاب فقط إلى الولايات المتحدة (الملكية الأردنية) والدوحة (للخطوط الجوية القطرية). ستتمكن وكالة السفر فقط من إجراء حجوزات الطيران لنقطة الدخول الأولى إلى الرحلات الجوية الأمريكية القادمة داخل الولايات المتحدة ويجب شراؤها بشكل منفصل من قبل المسافر.

ونوهت الى انه سيتم توفير معلومات حول النقل إلى مطار الملكة علياء الدولي لحاملي التذاكر في وقت لاحق. يجب أن يكون حاملو التذاكر على استعداد لتأمين وسائل النقل الخاصة بهم إلى المطار. يجب أيضًا أن يكون حاملو التذاكر على استعداد للفحص الطبي قبل ركوب أي رحلة.