السفارة الإماراتية تنفذ مشروع الأضاحي المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي

نفذت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع توزيع الأضاحي للعام (1443 هـ) المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الأردن وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشرف فهد منير العتيبي عضو البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات على تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والمراكز المعنية في الأردن، من خلال تقديم الأضاحي على آلاف الأسر المتعففة في العديد من مناطق ومحافظات المملكة.

وفي كلمة فهد العتيبي، خلال إحدى عمليات التوزيع في العاصمة عمّان، أكد بأن مشروع الأضاحي الذي تقدمه سنوياً هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتشرف عليه السفارة بعمّان، يأتي في إطار المساعي الحميدة التي تنتهجها دولة الإمارات في تبني ورعاية المبادرات والمشاريع الخيرية والتعاونية التي تعكس الرسالة الإنسانية لتحقيق التكافل والرخاء للأشقاء والإنسانية جمعاء، وبما ينسجم مع التعاليم الإسلامية السمحة.

وأضاف بأن سفارة دولة الإمارات حرصت، على تنفيذ مشروع الأضاحي في العديد من المناطق المستحقة، وفق افضل المعايير والمستويات وأجودها، وبتنظيم واضح يحقق الفائدة المرجوة منه، والعدالة والاحترام للمستفيدين.

وقد أعربت الأسر المستحقة عن بالغ تقديرها واعتزازها للمؤسسات الخيرية والإنسانية التابعة لدولة الإمارات، لما تقدمه من مبادرات ومشاريع خيرية مستمرة في الأردن، وبما يعكس عمق العلاقة وتميزها بين البلدين الشقيقين.