السفارة الإيرلندية تبحث التعاون مع الأردن في مجال الاتصالات

عمان – الغد – بحثت ندوة اعمال عقدتها السفارة الايرلندية في عمان أمس بناء علاقات أعمال مع المملكة وتحديد جوانب التعاون بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرقت الندوة إلى تحديد إمكانات التعاون بين أسواق البلدين في مجالات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا السفر وحلول الشركات.

واستقطبت الندوة اهتمام ما يزيد على 200 شركة أردنية وإيرلندية، ونظّمتها كل من السفارة الإيرلندية وجمعية الأعمال الإيرلندية الأردنية وشركة إنتاج وشركة إنتربرايز إيرلند.

وافتتح الندوة وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني تي دي، وحضرها متحدثون من بينهم السفير الأردني لدى المملكة المتحدة وإيرلندا عمر النهار والسفير الإيرلندي لدى الأردن د.فينسينت أونيل.

وقال تي دي “اعتقد أن تطوير شراكات جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمر ضروري في هذه الأوقات الصعبة، كما أنه من الضروري اكتشاف طرائق إبداعية جديدة للقيام بالأعمال في ظل انتشار فيروس كوفيد 19”.

وقال النهار من جهته:”تتشابه دولتا إيرلندا والأردن من ناحية المواهب المتعددة والعلاقات، ويوضح اجتماع العمل المهم هذا اليوم كيفية التعامل مع الأوقات العصيبة التي نمر بها، وتقديم مثال مشرق على التعافي السريع لمرحلة ما بعد الوباء، بشكل يعود بالنمو والنفع على شعبينا وبما يمكننا تحقيق الكثير بالاستفادة من القيادة في القطاع الخاص والإرادة السياسة لكلا البلدين.”

وستُنظّم كل من السفارة الإيرلندية وشركة إنتربرايز إيرلند وجمعية الأعمال الإيرلندية الأردنية وشركة إنتاج سلسلة مشتركة من الندوات عبر الإنترنت بهدف تعريف شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرلندية بالفرص المتاحة في الأسواق الأردنية، وبناء شراكات نفعية مشتركة مع الشركات الأردنية.

وسيُعقد النشاط الثاني في شهرشباط (فبراير) وسيركز على تسويق مجموعة المهارات الأردنية الواسعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسليط الضوء على الأردن كمزود خارجي للقوة العاملة الأردنية في مجال تكنولوجيا المعلومات للشركات الإيرلندية المهتمة.