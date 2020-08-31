السفارة الاذربيجانية تؤكد رغبة بلادها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الاردن

عمان- أكدت السفارة الاذربيجانية في عمان رغبة بلادها وتوجهاتها الجادة لتطوير وتوسيع علاقاتها مع الاردن خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، لا سيما أن أرقام التبادلات الاقتصادية بين البلدين تعد متواضعة.

وقالت السفارة في بيان صحفي وزعته اليوم الأحد، إن قيادتي البلدين عبرتا خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أذربيجان العام الماضي عن تطلعهما لتطوير وتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين؛ استنادا إلى علاقات الصداقة والأخوة والعلاقات السياسية القوية والرؤى المشتركة إزاء العديد من القضايا الإقليمية التي تجمع بين الرئيس الهام علييف وجلالة الملك عبدالله الثاني وجهود متبادلة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

واضافت “أن الزيارة الملكية تركزت على تدعيم البناء على هذه العلاقة السياسية وترجمتها إلى تعاون اقتصادي استثماري، ولا شك بأن الزيارات المتبادلة لقادة البلدين ستعمل على دعم وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان، وتحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة، لاسيما ان الاردن هو قلب منطقة الشرق الاوسط ويمتلك موقعا استراتيجيا مهما بين الدول وبوابة دخول أسواق المنطقة، ولديه الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وزادت، ان لدى البلدين حاليا فرصا عديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية وآفاق تعاون جديدة تلوح في الأفق، من ابرزها انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية المشتركة في باكو خلال خريف عام 2020، ما يفتح مجالات عديدة ويفعل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال السنوات الماضية والتي بلغ عددها أكثر من 40 اتفاقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، والسياحية، والصناعات الدفاعية والتعاون الأمني ومجال النقل وغيرها.

واكدت أن تسيير خط جوي مباشر بين عمان وباكو، والمفترض تشغيله نهاية شهر أيار لهذا العام بمعدل رحلتين أسبوعيا، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا، سيسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت السفارة: إن جمهورية اذربيجان ترحب بالفكرة الاردنية الايجابية التي اطلقها برنامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لدعم مصاريف الشحن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية المحليّة، والدخول إلى أسواق غير تقليدية.

واشارت إلى أن رؤية الرئيس الهام علييف رسخت السير بثبات على الطريق نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع وقادر على المنافسة دوليا والمشاركة في العلاقات الاقتصادية العالمية، وإنشاء بيئة اعمال عالمية المستوى في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية اللوجستسة وتفعيل دور القطاع غير النفطي، بحيث يوفر اقتصادا متنوعا وموجها للتصدير بجودة عالية المستوى وادخال الاصلاحات الاقتصادية المشجعة للاستثمارات الاجنبية من أجل بناء اقتصاد حر يعزز من تنافسها ونموها. –(بترا)