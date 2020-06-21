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السفارة الاماراتية تدعو المقيمين في الأردن الراغبين بالعودة السير بعدة إجراءات

منذ 3 ساعات
الإمارات

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عمان- دعت سفارة الامارات العربية المتحدة في عمّان، حاملي إقامة دولة الامارات المتواجدين في الأردن والراغبين بالعودة، زيارة رابط موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (https://smartservices.ica.gov.ae)، والتقدم بطلب الدخول.
وعرضت في بيان صحافي متطلبات وشروط الدخول الجديدة وهي الحصول على الموافقة المبدئية من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
واشارت الى انه بعد قبول الطلب، تنتقل الموافقة إلى صفحة طلب إجراء فحص كورونا، وعليه يقوم المتعامل من خلال الرابط باختيار الدولة والمدينة ومركز الفحص لأخذ الموعد، علماً بأن هناك مستشفيات أردنية محددة في موقع الهيئة، كما أن نتيجة الفحص تصدر في مدة أقصاها 48 ساعة، وتكون مدة صلاحية شهادة الفحص 4 أيام لدخول الدولة من تاريخ صدورها.
وزادت انه وأثناء الرحلة الجوية يجب على المتعامل تعبئة استمارة الحالة الصحية وعند وصول المتعامل للدولة يطبق البروتوكول الطبي Covid-19 لدولة الإمارات الذي يتضمن اجراء فحص كورونا وتنزيل تطبيق الحصن على الهواتف النقالة والحجر المنزلي لمدة 14 يوما، أو الحجر المؤسسي (النظامي) لمدة 14 يوما مع تحمل التكلفة.
–(بترا)

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