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السفارة السعودية في المملكة توفر حافلات لنقل مواطنيها إلى الرياض غدا

منذ ساعتين

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عمان – أعلنت السفارة السعودية في عمان، أن المنافذ البرية مع المملكة ستكون مفتوحة أمام السعوديين المتواجدين في الأردن والراغبين بالعودة لبلادهم براً.
وأوضحت السفارة في بيان اليوم الأحد، أنها ستوفر حافلات لنقل السعوديين الراغبين بالعودة براً، داعية من يرغب بذلك إلى التجمع يوم غد الاثنين، عند تمام الساعة التاسعة صباحاً، خلف مبنى السفارة في عمان.- (بترا)

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