السفارة القطرية في الأردن تحتفل باليوم الرياضي

عمان – الغد – رعى السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر التي أقيمت في النادي الأرثوذكسي.

وشارك الشيخ بن ناصر المحتفلين من اردنيين وقطريين الفعاليات التي شملت عروضاً بالتايكواندو وكرة السلة والطاولة والملاكمة.

كما شارك سفراء فلسطين والسودان وتونس والجزائر والمستشار في السفارة العراقية ورئيس الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات والمدير العام لنادي الأرثوذكسي عامر فاخوري ومدير النشاط الرياضي سليم سماوي حيث قام السفير القطري بتكريم المشاركين في الفعاليات ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد ومرضى السرطان.

وقال الشيخ سعود بن ناصر إن قطر غدت العاصمة الرياضية على مستوى العالم حيث تولي اهتمامها بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هذا الجانب الرياضي المهم في حياة الدول والشعوب ولأن الرياضة تحمل في شعارها العقل السليم في الجسم السليم.

وأشار الى تواصل بلاده استعداداتها لتنظيم كاس العالم لكرة القدم للعام 2022.

وشكر السفير القطري الجهات المتعاونة مع السفارة القطرية بعمان والمشاركة بهذه المناسبة، لافتاً الى تنامي العلاقة القطرية الاردنية في كل المجالات ومنها المجال الرياضي في ظل قيادتي البلدين .