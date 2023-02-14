السفارة القطرية في عمان تنظم فعالية رياضية احتفالا باليوم الرياضي

نظمت سفارة دولة قطر في الأردن فعالية رياضية اليوم الثلاثاء احتفالاً باليوم الرياضي لدولة قطر.

واقيمت الفعالية، التي حضرها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، برعاية سفير دولة قطر في الأردن سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني وبمشاركة سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية واعضاء البعثة الدبلوماسية القطرية وعدد من الشخصيات القطرية والأردنية.

وبدأ الاحتفال بكلمة القاها السفير بن ناصر اكد خلالها عمق العلاقات القطرية الاردنية المتجسدة في كل المجالات ولا سيما المجال الرياضي مشيراً الى اليوم الرياضي لدولة قطر والذي يعتبر بادرة غير مسبوقه تنفرد بها قطر وتهدف الى التوعية باهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات لابرازها بمعطيات مشرقة تعزز اللقاءات.

وأمتدح السفير قرار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بعد اصدار القرار المتضمن أن يكون الأسبوع الثاني في شهر شباط من كل عام موعد اليوم الرياضي لتلك الغاية لنشر الحالة الشبابية بين الجميع.

واستذكر السفير آل ثاني بفخر نجاح بلاده بتنظيم الحدث العالمي وهو مونديال قطر 2022 بطريقة احترافية مشرفة شهد بها القاصي والداني وحافظت خلاله الدوحة على الثوابت بشكل يدعو للفخر، وكسرت صورة نمطية سلبية خاطئة عن الشرق العربي المسلم.

وشدد آل ثاني على أن القطريين يفخرون بالتعاون المشترك مع اشقائهم في الأردن والذين وضعوا كافة الامكانات لإنجاح تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ التي لطالما أكدنا انها تمثلنا جميعا، وهو تعاون يأتي بفضل العلاقات المتينة التي عزز دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتضمن اليوم الرياضي الذي اقيمت فعالياته في قاعة رايز اب في مجمع الحسين للاعمال مباراة خماسي لكرة القدم بين فريق موظفي السفارة وفريق لاعبين متقاعدين الى جانب مباراة فئات عمرية في كرة السلة، وقدم فريق الباركور عروضا على الاجهزة الخشبية في لعبة الجمباز.

كما ادى فريق جمعية الايتام عرضا رياضيا قصيرا ثم شارك الحضور بعدد من الفعاليات الرياضية ومنها كرة السلة وكرة الطاولة كما اقيم عرض بالتايكوندو.

وفي نهاية الفعاليات، قام السفير آل ثاني بتسليم هدايا للاطفال المشاركين والحضور.