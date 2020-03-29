السفارة الكويتية تدعو رعاياها للتواصل معها

عمان- دعت السفارة الكويتية في عمان، الكويتيين المتواجدين في الأردن ممن لديهم حالات حرجة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن فوق 65 عاما والقُصّر الذين هم أقل من 18 عاما الى التواصل معها للأهمية.

واشارت السفارة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه يمكن التواصل معها في اي وقت على الهاتف رقم0770071111.-(بترا)