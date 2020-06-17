السفارة الهندية تعلن تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي لليوغا 2020

عمان- الغد– بمناسبة اليوم العالمي لليوغا أصدرت السفارة الهندية في الأردن ممثلة بالسفير أنور حليم، بياناً قالت فيه إن “اليوغا” ليست نظاماً أو معتقداً، ولكنها تقنية وأسلوب حياة لتحقيق امتلاء الجسد من الحياة والصحة، مشيرة (أي السفارة) إلى أن فهم اليوغا وممارستها يتم بطرق مختلفة، معتبرة أن فوائد اليوغا البدنية هي جزء من فوائد اليوغا المتعددة.

وذكرت السفارة في بيانها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة (unga) أعلنت بالاجماع يوم الحادي والعشرين من تموز باعتباره يوم دولي لليوغا في 11 ديسمبر 2014 مع 177 دولة راعية، بما فيها الأردن، مؤكدة على نداء الرئيس الهندي السيد narendra modi في خطابه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من عام 2014 بهذا الخصوص.

وبحسب البيان، فإنه ومع انتشار جائحة كورونا، واحتراماً لمعايير التباعد الاجتماعي التي حددتها الحكومة الأردنية، فإن الاحتفال السنوي بممارسة اليوغا، سيجري هذا العام بخلاف كل الأعوام السابقة، من البيت، بحيث يطلب من ممارسي اليوغا رفع ممارساتهم من خلال فيديوهات على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أسمته السفارة في بيانها باليوغا العائلي أو اليوغا المنزلي.

وفي ذات السياق فقد أطلقت الحكومة الهندية مسابقة تدوين لفيديو اليوغا المنزلي

او العائلي ، بمبادرة من رئيس وزراء الهند، تحت عنوان: حياتي-يوغا، في 31/5/2020 وهي متاحة لأي مشارك من جميع أنحاء العالم.

وفي تفاصيل المسابقة، أشارت السفارة في بيانها إلى أن الفائز على مستوى العالم في الجائزة سيتم اختياره من بين المشاركين من جميع دول العالم، بعد أن يتم اختيار فائز واحد من كل دولة على حده، داعية في الوقت نفسه كل من يرغب في التقدم للمسابقة مراجعة مواقع التواصل الاجتماعي @indianjordan