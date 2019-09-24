السفر إلى الخارج.. جديد “حل وسط”: كم تحتاج للتعود على بيئة جديدة؟

‎عمان – الغد – في حلقة جديدة من برنامج “حل وسط”، تناقش مقدمة البرنامج ومُعدته بسنت زيدان موضوع السفر إلى الخارج .

وتتطرق الحلقة إلى الحديث عن ظاهرة الصدمة المعرفية التي يعاني منها الشباب أو البنات في حال السفر للخارج سواء للتوظيف أو التدريب أو الدراسة، وما يتولد لديهم من شعور بالصعوبة في مواجهة المواقف الجديدة مع صدمة في التعود.

وتعرض زيدان في الحلقة عددا من أسباب الآثار الناجمة عن السفر إلى الخارج وكيفية تحويلها إلى حلول وطرق للتأقلم بشكل جيد. ثم يقدم عدد من الشباب والشابات قصص سفرهم إلى الخارج وكيف تجاوزوا المراحل الأولى من التأثر وصولا إلى التعود والإندماج مع البيئة المختلفة .

‎يأتي البرنامج ضمن الدورة البرامجية لدعم الشباب وإبراز مواهبهم التي أطلقتها “الغد” في شهر آب الماضي. ويُذكر أن البرنامج يُعرض كل يوم ثلاثاء في الساعة 9 مساءً.