سياحة وسفر

السفر الاقتصادي.. خيال أم حقيقة

منذ 42 دقيقة
طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية - أرشيفية
طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية - أرشيفية

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ربى عيتاني*

عمان – بات السفر مهما جدا لما فيه من فوائد في اكتمال أفق الشخص و توسعتها.. حيث ان الواحد منا ان خرج من منطقة راحته، يصبح عقله أكثر إبداعًا؛ و يساعدنا على معرفة شخصياتنا و قدراتنا و يعزز ثقتنا بأنفسنا و الأهم؛ السفر يخلق لكل شخص بيئة ممتازة للتعلم الحقيقي و على الواقع لما يمر بتجارب في أماكن جديدة.

من ناحية أخرى ؛ يصبح للشخص المسافر الرحال تقبل عالي للآخرين و احترام اختلافاتهم .

في كل مكان جديد اكتشفته احسست بفهم اوسع و أفضل للأشخاص الذين يعيشون هناك و ثقافاتهم وتاريخهم وخلفياتهم فالسفر يعلمنا ان لا نطلق الأحكام على الآخرين و لا نتأثر بما قد يُقال.

يقول المثل : لا تستمع لما يُقال ؛ اذهب بنفسك لترى .

القائمة تطول .. لكن هل يجب ان تكون من الأغنياء لتسافر؟ الجواب لا

من أهم النصائح التي يجب عملها كي تستطيع السفر بأقل التكاليف :

– التخطيط المسبق .. حيث ان حجز تذاكر السفر و الفنادق و القطارات و استئجار السيارات قبل وقت كافٍ يتيح لك دفع مبالغ اقل

– محاولة الحجز بعيدا عن أوقات المناسبات و الأعياد التي يكثر بها المسافرون الا ان كان الحجز قد تم قبل بوقت كبير

– يتوفر هذه الأيام عروض كثيرة و منافسة على شركات الطيران ، فاحرص على متابعتها و الاشتراك بالنشرات التي يرسلونها على البريد الالكتروني .

– كما يتوفر العديد من الأسعار الرخيصة لتذاكر الطيران لوجهات محددة على شركات الطيران القليلة التكلفة ، فابحث عن شركات الطيران الأقل تكلفة و تابعها و خصوصا تلك التي تسافر من بلد اقامتك .

– لحجز الفنادق ؛ يمكن الحجز عن طريق المواقع المخصصة للحجوزات فيتوفر دائما فيها عروض و خصومات و كوبونات

-يمكنك متابعة و مراقبة أسعار التذاكر من خلال تطبيقات معينة و تقوم هذه التطبيقات بعمل مقارنات بين شركات الطيران الى وجهة معينة و أيضا تقدم اقتراحات للتوفير .

– عدم الاعتماد في السفر على سيارات الأجرة الخاصة ؛ حيث انك باستخدام المواصلات العامة في البلد الذي ستزوره سيوفر عليك مبالغ طائلة

– البحث و التحري جيدًا عبر الإنترنت قبل السفر ؛ دراسة البلد الذي ستزوره ستساعدك حتمًا لتلاشي دفع مبالغ لا داعي لها . مثال : قد تبحث عن : كيف تصل الى وسط المدينة من المطار باستخدام المواصلات العامة

– السفر مع شخص يناسب ميزانيتك حتى لا تضطر لمجاراة شخص ميزانيته أعلى من ميزانيتك

– عند وصولك ؛ أوصي بشراء خط خلوي مع حزمة إنترنت كي تستطيع التنقل بسلاسة و معرفة الأماكن التي حولك و يمكنك زيارتها مشياً على الأقدام.

– يمكنك تخطيط زيارة اكثر من مدينة في نفس الوقت . قد يتطلب الأمر بعض الخبرة لكن بعد زيارة عدة مرات حتماً ستتطلع الى زيارة المزيد

ومع الأيام المقبلة سأقدم لكم نصائح محددة في السفر و توصياتي في كل بلد زرته.

*مدونة سفر ورحالة

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