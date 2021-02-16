“السفر العربي” يسلط الضوء على انتعاش السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط

دبي- أعلنت شركة ريد إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي في دبي، عن عودة أسبوع السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 26 أيار/مايو 2021.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “سيستضيف هذا الحدث المميز الذي سيقام على مدار أسبوع كامل، أبرز المتخصصين والخبراء في قطاع السفر والضيافة من المنطقة والعالم، والذين سيجتمعون في دبي للعمل معا في سبيل إنعاش قطاع السياحة من جديد في الشرق الأوسط، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات والجوائز والمنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها، فضلا عن انعقاد الجلسات ومنتديات التواصل”.

وأضافت كورتيس قائلة: “إن أسبوع السفر العربي الذي سيقام على مدى 10 أيام سيوفر لنا منصة مثالية لقطاع السياحة والسفر في المنطقة سواء للمشاركين في الحدث الحي أو الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على دبي والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبالطبع على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع”.

وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار “بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة”، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والذي سيشكل جزءا أساسيا من أسبوع السفر العربي.

وأردفت كورتيس قائلة: “ستكون هناك مجموعة كاملة من الندوات والجلسات التي ستقام على أرضية معرض سوق السفر العربي المصممة خصيصًا لدعم وإلهام جميع محترفي السفر والسياحة، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والاستدامة لتحديد ملامح الجيل القادم من المسافرين حول العالم”.