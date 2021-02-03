السفيرة المجالي تقدم أوراق اعتمادها لملك بلجيكا

بروكسل – قدمت السفيرة سجا المجالي لجلالة الملك فيليب، ملك بلجيكا أوراق اعتمادها سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى مملكة بلجيكا.

ونقلت المجالي لجلالة الملك فيليب، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد في القصر الملكي في بروكسل، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني والتمنيات لجلالته وللشعب البلجيكي مزيد من التقدم والازدهار، وأعربت المجالي عن حرص الأردن على الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

من جانبه حمل جلالة الملك فيليب تحياته لجلالة الملك عبدالله الثاني مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها دوام التقدم والإزدهار.