السفيرة عناب تشارك بندوة لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية

طوكيو- شاركت سفيرة الأردن لدى اليابان، لينا عناب في ندوة حول “المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الشرق الأوسط: التحديات والفرص والتعاون التجاري مع اليابان” وأقيمت برعاية معهد الاقتصادات النامية التابع لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية (IDE-JETRO).

وقدمت السفيرة عنّاب إحاطة حول أحدث مؤشرات الفجوة بين الجنسين في الأردن، بالإضافة إلى الجهود والإصلاحات السياسية التي تهدف إلى سد الفجوة وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على كيفية مواجهة النساء في الشرق الأوسط لتغييرات جذرية في حياتهن الشخصية والمهنية، وكيف بدأت أبواب المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في الانفتاح.

وترى اليابان أيضاً أن هذا يمثل سوقاً جديدة محتملة للأعمال التجارية مع دول الشرق الأوسط.

وتهدف الندوة إلى خلق تفاهم متبادل بين اليابان والشرق الأوسط من خلال معالجة موضوعات مثل المساواة بين الجنسين، وسيدات الأعمال، ومرض كورونا كوفيد-19 وتأثيره على مجتمعات الشرق الأوسط، وخاصة على النساء وأعمالهن.–(بترا)