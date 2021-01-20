السفيرة قعوار تشارك بحفل تنصيب الرئيس الأميركي

واشنطن – شاركت السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، وذلك إلى جانب عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المعتمدة في واشنطن. وأشادت السفيرة قعوار بالشراكة الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، حيث قالت: “سعدت اليوم بحضور مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ونائبته السيدة كامالا هاريس. يشار بأن العام الحالي سيشهد مرور ٧١ عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وستستمر السفارة في العمل مع المؤسسات الرسمية والشركاء في الولايات المتحدة لتعزيز المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين المبني على المصالح المشتركة والإحترام المتبادل.”