السفير الأردني في كازاخستان يستضيف وفد منتخب رفع الأثقال البارالمبي

عمان – الغد – استضاف السفير الأردني في كازاخستان سعادة يوسف عبد الغني في مقر إقامته بمدينة استانا الاحد وفد المنتخب البارالمبي لرفع الأثقال المشارك ببطولة العالم التي انطلقت هناك الجمعة الماضي وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري بمشاركة 441 رياضي ورياضية من 78 دولة.

وهنا سعادة السفير خلال حفل الغداء الذي أقامه للأبطال إنجازي عمر قرادة ومحمد الشنيطي بعد ان تمكنا من الظفر بفضتي وزن 49 للرجال والناشئين.

وأكد سعادة السفير أن إنجازات أبطالنا تعتبر مفخرة لكل الأردنيين، محفزا باقي اللاعبين وشد من أزرهم وطالبهم أن يبذلوا كافة مجهوداتهم لتقديم نتائج إيجابية وتعزيز رصيد الأردن بالميداليات الملونة.

من جانبها أشادت الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية الانسة مها البرغوثي رئيسة الوفد الأردني ببطولة العالم بحفاوة سعادة السفير واهتمامه المطلق بالبعثة الأردنية وشكرته على مرافقته لوفد منتخبنا الوطني البارالمبي لرفع الأثقال منذ لحظة وصولهم إلى مدينة استانا ومتابعته وتشجيعه المطلق للاعبين وحثهم على تقديم مستويات كبيرة تليق بسمعة الرياضة الأردنية.

وعن المشاركة الأردنية بينت البرغوثي إلى أنه ستتواصل الإثنين من خلال اللاعب محمد طربش والذي سيخوض منافسات وزن فوق ٦٥ كغم.

وتعتبر بطولة العالم في أستانا في مقدمة محطات التأهيل إلى بارالمبيك طوكيوا 2020 فضلا عن انها تدخل في نشاط اعداد ابطالنا للمشاركة في النسخة الثانية لدورة العاب غرب أسيا البارالمبية التي تستضيفها الأردن بالفترة من 15-22 أيلول القادم.

وتضم بعثة المنتخب البارالمبي إلى كازاخستان احمد الحياصات مديرا للوفد ومعالجا، عيسى هلال مدربا، و7 لاعبين هم عمر قرادة، جميل الشبلي، عبد الكريم خطاب، معتز الجنيدي، محمد طربش، محمد أبو عرار ومحمد الشنيطي، إضافة للاعبتين ثروة الحجاج وأسماء عيسى.